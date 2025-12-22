Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/kh5-865815505.html
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей - 22.12.2025, ПРАЙМ
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T21:26+0300
2025-12-22T21:26+0300
экономика
рынок
финансы
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_beeea3e3679f1036e6d893885e52e8bf.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не более 14,7% годовых. Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 003P-15 с офертой через полтора года и ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
https://1prime.ru/20250818/x5-860840957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_bb18184370f5d4a1b3aecbfcac439bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, x5 retail group
Экономика, Рынок, Финансы, X5 Retail Group
21:26 22.12.2025
 
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей

Ритейлер X5 намерен 23 декабря собрать заявки на облигации от 10 млрд руб

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛоготип X5 Group
Логотип X5 Group - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Логотип X5 Group. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не более 14,7% годовых.
Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 003P-15 с офертой через полтора года и ежемесячной выплатой купонов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Перекресток - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
X5 Group создала направление по внедрению роботизированных решений
18 августа, 10:03
 
ЭкономикаРынокФинансыX5 Retail Group
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала