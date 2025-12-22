https://1prime.ru/20251222/kh5-865815505.html

Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не более 14,7% годовых. Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 003P-15 с офертой через полтора года и ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

