https://1prime.ru/20251222/kh5-865815505.html
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей - 22.12.2025, ПРАЙМ
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T21:26+0300
2025-12-22T21:26+0300
2025-12-22T21:26+0300
экономика
рынок
финансы
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_beeea3e3679f1036e6d893885e52e8bf.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не более 14,7% годовых. Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 003P-15 с офертой через полтора года и ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
https://1prime.ru/20250818/x5-860840957.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_bb18184370f5d4a1b3aecbfcac439bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, x5 retail group
Экономика, Рынок, Финансы, X5 Retail Group
Ритейлер X5 намерен собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Ритейлер X5 намерен 23 декабря собрать заявки на облигации от 10 млрд руб
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует 23 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не более 14,7% годовых.
Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 003P-15 с офертой через полтора года и ежемесячной выплатой купонов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
X5 Group создала направление по внедрению роботизированных решений