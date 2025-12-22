https://1prime.ru/20251222/kitay-865808969.html

В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ

В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ

В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ

Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T17:12+0300

2025-12-22T17:12+0300

2025-12-22T17:12+0300

экономика

китай

бизнес

south china morning post

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные цены на товары на основе данных пользователей, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление властей. Сообщается, что Государственный комитет по делам развития и реформ, Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка и Государственная канцелярия интернет-информации КНР ранее совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля 2026 года. "Для восстановления автономного контроля продавцов над ценообразованием, правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о "наименьшей цене". Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям", - пишет газета со ссылкой на новые положения. Отмечается, что правила также запрещают платформам устанавливать разные цены или способы оплаты для одних и тех же товаров или услуг на основе данных пользователей без их согласия. Платформы при рекламе товара также будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров. "Крупные платформы обычно использовали свой масштаб, чтобы требовать от брендов гарантии самых низких цен на своих платформах, часто нарушая операционную автономию продавцов. Такая практика вынуждала бренды создавать различные варианты продуктов – одинаковые товары с разными номерами моделей на разных платформах, что повышало операционные затраты продавцов",- заявил газете основатель и главный аналитик консалтинговой компании по интернет-торговле Ли Чэндун. Ранее экономическое издание "Цайсинь Глобал" сообщило, что представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке.

https://1prime.ru/20251222/poshliny-865797131.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, бизнес, south china morning post