В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные цены на товары на основе данных пользователей, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление властей. Сообщается, что Государственный комитет по делам развития и реформ, Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка и Государственная канцелярия интернет-информации КНР ранее совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля 2026 года. "Для восстановления автономного контроля продавцов над ценообразованием, правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о "наименьшей цене". Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям", - пишет газета со ссылкой на новые положения. Отмечается, что правила также запрещают платформам устанавливать разные цены или способы оплаты для одних и тех же товаров или услуг на основе данных пользователей без их согласия. Платформы при рекламе товара также будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров. "Крупные платформы обычно использовали свой масштаб, чтобы требовать от брендов гарантии самых низких цен на своих платформах, часто нарушая операционную автономию продавцов. Такая практика вынуждала бренды создавать различные варианты продуктов – одинаковые товары с разными номерами моделей на разных платформах, что повышало операционные затраты продавцов",- заявил газете основатель и главный аналитик консалтинговой компании по интернет-торговле Ли Чэндун. Ранее экономическое издание "Цайсинь Глобал" сообщило, что представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке.
Новости
китай, бизнес, south china morning post
Экономика, КИТАЙ, Бизнес, South China Morning Post
17:12 22.12.2025
 
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ

SCMP: в Китае запретят интернет-магазинам принуждать продавцов к постоянным скидкам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР в Хьюстоне
Флаг КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаг КНР в Хьюстоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные цены на товары на основе данных пользователей, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление властей.
Сообщается, что Государственный комитет по делам развития и реформ, Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка и Государственная канцелярия интернет-информации КНР ранее совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля 2026 года.
"Для восстановления автономного контроля продавцов над ценообразованием, правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о "наименьшей цене". Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям", - пишет газета со ссылкой на новые положения.
Отмечается, что правила также запрещают платформам устанавливать разные цены или способы оплаты для одних и тех же товаров или услуг на основе данных пользователей без их согласия. Платформы при рекламе товара также будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров.
"Крупные платформы обычно использовали свой масштаб, чтобы требовать от брендов гарантии самых низких цен на своих платформах, часто нарушая операционную автономию продавцов. Такая практика вынуждала бренды создавать различные варианты продуктов – одинаковые товары с разными номерами моделей на разных платформах, что повышало операционные затраты продавцов",- заявил газете основатель и главный аналитик консалтинговой компании по интернет-торговле Ли Чэндун.
Ранее экономическое издание "Цайсинь Глобал" сообщило, что представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке.
Экономика КИТАЙ Бизнес South China Morning Post
 
 
