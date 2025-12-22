Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple - 22.12.2025
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
2025-12-22T19:27+0300
2025-12-22T19:27+0300
экономика
технологии
мировая экономика
китай
apple
ПЕКИН, 22 дек - ПРАЙМ. Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган на встрече с операционным директором американской корпорации Сабихом Ханом. "Надеемся, что Apple продолжит углублять интеграцию с китайскими партнерами, всесторонне развивать рынок Китая и добиваться совместного развития", - заявил Ли Чэнган, чьи слова приводятся на сайте минкоммерции. По его словам, сотрудничество компании Apple с китайским рынком - это "процесс взаимных достижений и общего роста", а в период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) власти продолжат расширять возможности для развития предприятий с иностранным капиталом. "Компания Apple высоко ценит возможности и потенциал китайской цепочки поставок, а также давно поддерживает взаимовыгодные связи с китайскими партнерами", - приводит китайское министерство слова Сабиха Хана. Он отметил, что американская компания продолжит вносить вклад в экономику Китая, в том числе в сфере научно-исследовательских работ и социального обеспечения, для достижения взаимовыгодных результатов.
китай
технологии, мировая экономика, китай, apple
Экономика, Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, Apple
19:27 22.12.2025
 
ПЕКИН, 22 дек - ПРАЙМ. Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган на встрече с операционным директором американской корпорации Сабихом Ханом.
"Надеемся, что Apple продолжит углублять интеграцию с китайскими партнерами, всесторонне развивать рынок Китая и добиваться совместного развития", - заявил Ли Чэнган, чьи слова приводятся на сайте минкоммерции.
По его словам, сотрудничество компании Apple с китайским рынком - это "процесс взаимных достижений и общего роста", а в период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) власти продолжат расширять возможности для развития предприятий с иностранным капиталом.
"Компания Apple высоко ценит возможности и потенциал китайской цепочки поставок, а также давно поддерживает взаимовыгодные связи с китайскими партнерами", - приводит китайское министерство слова Сабиха Хана.
Он отметил, что американская компания продолжит вносить вклад в экономику Китая, в том числе в сфере научно-исследовательских работ и социального обеспечения, для достижения взаимовыгодных результатов.
