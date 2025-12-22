Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Может расколоть изнутри". На Западе сделали резкое заявление об Украине - 22.12.2025
"Может расколоть изнутри". На Западе сделали резкое заявление об Украине
Украинский конфликт наглядно продемонстрировал слабые места Европейского союза и НАТО, пишет Steigan.
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Украинский конфликт наглядно продемонстрировал слабые места Европейского союза и НАТО, пишет Steigan."Украина не является ни членом ЕС, ни членом НАТО. Тем не менее украинский кризис может расколоть изнутри оба этих объединения", — заявил автор публикации.По его словам, противостояние России и Украины обнажило двойные стандарты, вывело на поверхность политиков, лишенных дипломатического такта и способности к диалогу, а также усугубило положение уже ослабленной европейской экономики. Автор отмечает, что линия западных стран привела к падению уровня жизни населения и затянула конфликт, который был проигран еще до его начала.В материале подчеркивается, что блокирование мирной инициативы России в 2022 году европейскими государствами во главе с Британией стало катастрофическим решением, а дальнейшее затягивание конфликта лишь ухудшает переговорные позиции Киева.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Украинский конфликт наглядно продемонстрировал слабые места Европейского союза и НАТО, пишет Steigan.
"Украина не является ни членом ЕС, ни членом НАТО. Тем не менее украинский кризис может расколоть изнутри оба этих объединения", — заявил автор публикации.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют
Вчера, 23:01
По его словам, противостояние России и Украины обнажило двойные стандарты, вывело на поверхность политиков, лишенных дипломатического такта и способности к диалогу, а также усугубило положение уже ослабленной европейской экономики. Автор отмечает, что линия западных стран привела к падению уровня жизни населения и затянула конфликт, который был проигран еще до его начала.
В материале подчеркивается, что блокирование мирной инициативы России в 2022 году европейскими государствами во главе с Британией стало катастрофическим решением, а дальнейшее затягивание конфликта лишь ухудшает переговорные позиции Киева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал, чем грозила Европе кража российских активов
Вчера, 22:24
 
Заголовок открываемого материала