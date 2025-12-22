Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко назвал строительство третьего блока Белорусской АЭС своевременным - 22.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал строительство третьего блока Белорусской АЭС своевременным
энергетика
экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
МИНСК, 22 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своевременным решение строить третий энергоблок Белорусской АЭС в Островце Гродненской области. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление он сделал в своем поздравлении работникам и ветеранам энергетической отрасли по случаю отмечаемого в стране Дня энергетика. "Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета", - говорится в поздравлении. Лукашенко подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивает устойчивую работу отечественных предприятий и функционирование объектов социальной сферы. "Современные, надежные, динамичные предприятия энергосистемы создают высокопродуктивные рабочие места и играют важную роль в развитии городов и регионов", - добавил президент. Первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго страны 1 ноября 2023 года сообщила о приеме в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. После совещания у президента вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич в ноябре сообщил о принятом решении строить третий энергоблок Белорусской АЭС. Он добавил, что Минск продолжит исследовать возможность строительства АЭС и в Могилевской области в случае дальнейшего роста энергопотребления в стране.
белоруссия
минск
МИНСК, 22 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своевременным решение строить третий энергоблок Белорусской АЭС в Островце Гродненской области.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление он сделал в своем поздравлении работникам и ветеранам энергетической отрасли по случаю отмечаемого в стране Дня энергетика.
"Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивает устойчивую работу отечественных предприятий и функционирование объектов социальной сферы.
"Современные, надежные, динамичные предприятия энергосистемы создают высокопродуктивные рабочие места и играют важную роль в развитии городов и регионов", - добавил президент.
Первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго страны 1 ноября 2023 года сообщила о приеме в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
После совещания у президента вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич в ноябре сообщил о принятом решении строить третий энергоблок Белорусской АЭС. Он добавил, что Минск продолжит исследовать возможность строительства АЭС и в Могилевской области в случае дальнейшего роста энергопотребления в стране.
 
