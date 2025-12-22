https://1prime.ru/20251222/makao-865814877.html

Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение

Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение - 22.12.2025, ПРАЙМ

Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение

Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация.

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация. "Сегодня открылось прямое авиасообщение между Россией и китайским полуостровом Макао. Аэропорт Владивосток впервые принял рейс авиакомпании Cambodia Airways из специального административного района КНР - Макао", - говорится в сообщении. Полеты между Владивостоком и Макао будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320neo. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам, время в пути составит около 5 часов. Пассажиропоток между Владивостоком и городами Китая за 11 месяцев 2025 года составил 417 тысяч человек, что на 87% превышает аналогичный показатель в 2024 году, отметили в Росавиации.

