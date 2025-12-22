Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение - 22.12.2025
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение - 22.12.2025, ПРАЙМ
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T21:08+0300
2025-12-22T21:08+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
китай
макао
росавиация
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация. "Сегодня открылось прямое авиасообщение между Россией и китайским полуостровом Макао. Аэропорт Владивосток впервые принял рейс авиакомпании Cambodia Airways из специального административного района КНР - Макао", - говорится в сообщении. Полеты между Владивостоком и Макао будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320neo. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам, время в пути составит около 5 часов. Пассажиропоток между Владивостоком и городами Китая за 11 месяцев 2025 года составил 417 тысяч человек, что на 87% превышает аналогичный показатель в 2024 году, отметили в Росавиации.
владивосток
китай
макао
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КИТАЙ, МАКАО, Росавиация, A320neo
21:08 22.12.2025
 
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение

Между Россией и китайским полуостровом Макао открылось прямое авиасообщение

© Фото : Andrew HazenСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Самолет. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация.
"Сегодня открылось прямое авиасообщение между Россией и китайским полуостровом Макао. Аэропорт Владивосток впервые принял рейс авиакомпании Cambodia Airways из специального административного района КНР - Макао", - говорится в сообщении.
Полеты между Владивостоком и Макао будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320neo. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам, время в пути составит около 5 часов.
Пассажиропоток между Владивостоком и городами Китая за 11 месяцев 2025 года составил 417 тысяч человек, что на 87% превышает аналогичный показатель в 2024 году, отметили в Росавиации.
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокКИТАЙМАКАОРосавиацияA320neo
 
 
Заголовок открываемого материала