Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий", — говорится в публикации. На прошлой неделе глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
