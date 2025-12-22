Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/makron-865790701.html
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе - 22.12.2025, ПРАЙМ
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T08:44+0300
2025-12-22T08:44+0300
франция
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий", — говорится в публикации. На прошлой неделе глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20251221/zelenskiy-865765666.html
https://1prime.ru/20251221/putin-865772441.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон, владимир путин
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
08:44 22.12.2025
 
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе

Мема: Макрон оказался в сложном положении после слов о Путине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде
Вчера, 09:28
На прошлой неделе глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
СМИ раскрыли, какое новое предупреждение Путин послал Западу
Вчера, 16:07
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала