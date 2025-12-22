https://1prime.ru/20251222/med-865792475.html

Цены на медь выросли после решения ЦБ Китая по ставке

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в понедельник утром после заседания центробанка Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.28 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,49% - до 5,537 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,88% - до 11 881,5 доллара, алюминия - на 0,99%, до 2 945 долларов, цинка - на 0,28%, до 3 072,5 доллара. Китайский центробанк в понедельник ожидаемо сохранил аналог ставки рефинансирования - основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3%. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими данными и решениями финансового регулятора.

