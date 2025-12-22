Рекордное IPO 2025 года: почему инвесторы высоко оценили Medline

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Совсем недавно Medline – крупный американский производитель и дистрибьютор расходных медицинских материалов, провёл рекордное IPO на сумму около 6,26 млрд долларов, что стало крупнейшим размещением 2025 года в мире. Инвесторы оценили компанию в более чем 50 млрд долларов, выведя её в число крупнейших публичных игроков глобального рынка медицинских поставок.Путь к IPO и драйверы рекордного размещенияMedline не новичок на рынке, компания основана в 1960‑х, а с 2021 года контролировалась консорциумом частных инвесторов (Blackstone, Carlyle, Hellman & Friedman), купивших бизнес примерно за 34 млрд долларов и проведя одну из знаковых LBO-сделок того периода. На публичный рынок компанию выводили, по сути, как созревший PE‑актив: операционно отстроенный бизнес с выручкой свыше 25 млрд долларов и заметным уровнем долга (более 16 млрд долларов, при EBITDA 2,7 млрд долларов), после IPO уровень долга, кстати, снизился до примерно 13 млрд долларов.Перспективы отрасли и риск‑факторыРынок медицинских расходников и сервисов вокруг них растет за счёт старения населения, расширения страховочного покрытия и перехода систем здравоохранения к аутсорсингу снабжения "под ключ". Для Medline это означает долгосрочный рост, хотя и маловероятно, что он будет взрывным. Это, скорее, инфраструктурный бизнес с умеренным ростом, с сильной зависимостью от операционной эффективности, тарифов и стоимости логистики. Ключевые риски: концентрация производства в Азии (тарифы и геополитика), заметная долговая нагрузка (хотя компания таргетирует показатель ниже 3хEBITDA).Уроки для российских компанийНекоторые выводы, которые, представляется, будут актуальны и для российских эмитентов в секторе медицины и b2b‑инфраструктуры: кейс Medline преподнес важный практический урок. Инвесторы платят премию за устойчивую выручку в традиционном секторе, операционную эффективность и предсказуемый cash flow, даже при умеренных темпах роста.Из чего формировалась оценка на IPOОценка Medline учитывает двузначные темпах роста выручки, масштаб и устойчивость бизнеса. Для оценки справедливости таких IPO инвесторам стоит опираться на несколько моментов:Но как всегда, в реальных кейсах всегда есть очень много специфических факторов, которые могут влиять на финальную оценку. И тут важно, насколько хорошо эмитент может донести их до инвесторов. У Medline, судя по всему, это получилось. Автор - Леонид Павликов, управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ "Финам"
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Совсем недавно Medline – крупный американский производитель и дистрибьютор расходных медицинских материалов, провёл рекордное IPO на сумму около 6,26 млрд долларов, что стало крупнейшим размещением 2025 года в мире. Инвесторы оценили компанию в более чем 50 млрд долларов, выведя её в число крупнейших публичных игроков глобального рынка медицинских поставок.
Отчеты аналитиков вернули акции девелопера GloraX выше цены IPO
17 декабря, 18:04
Путь к IPO и драйверы рекордного размещения
Medline не новичок на рынке, компания основана в 1960‑х, а с 2021 года контролировалась консорциумом частных инвесторов (Blackstone, Carlyle, Hellman & Friedman), купивших бизнес примерно за 34 млрд долларов и проведя одну из знаковых LBO-сделок того периода. На публичный рынок компанию выводили, по сути, как созревший PE‑актив: операционно отстроенный бизнес с выручкой свыше 25 млрд долларов и заметным уровнем долга (более 16 млрд долларов, при EBITDA 2,7 млрд долларов), после IPO уровень долга, кстати, снизился до примерно 13 млрд долларов.
Перспективы отрасли и риск‑факторы
Рынок медицинских расходников и сервисов вокруг них растет за счёт старения населения, расширения страховочного покрытия и перехода систем здравоохранения к аутсорсингу снабжения "под ключ". Для Medline это означает долгосрочный рост, хотя и маловероятно, что он будет взрывным. Это, скорее, инфраструктурный бизнес с умеренным ростом, с сильной зависимостью от операционной эффективности, тарифов и стоимости логистики. Ключевые риски: концентрация производства в Азии (тарифы и геополитика), заметная долговая нагрузка (хотя компания таргетирует показатель ниже 3хEBITDA).
Уроки для российских компаний
Некоторые выводы, которые, представляется, будут актуальны и для российских эмитентов в секторе медицины и b2b‑инфраструктуры: кейс Medline преподнес важный практический урок. Инвесторы платят премию за устойчивую выручку в традиционном секторе, операционную эффективность и предсказуемый cash flow, даже при умеренных темпах роста.
Из чего формировалась оценка на IPO
Оценка Medline учитывает двузначные темпах роста выручки, масштаб и устойчивость бизнеса. Для оценки справедливости таких IPO инвесторам стоит опираться на несколько моментов:
Сравнимые мультипликаторы: сопоставление ключевых мультипликаторов (EV/EBITDA и EV/Revenue, P/S и P/E) с глобальными производителями медизделий и логистическими платформами, с учетом дисконта/премии за долговую нагрузку и географические риски.
Качество роста: доля органического роста против роста за счёт M&A, устойчивость маржи и способность компании перекладывать инфляцию издержек на клиентов.
Структура использования средств: если IPO служит в основном для погашения долга и выхода собственников, инвестор вправе ожидать более консервативной оценки, чем в истории, где средства идут на масштабирование бизнеса.
Но как всегда, в реальных кейсах всегда есть очень много специфических факторов, которые могут влиять на финальную оценку. И тут важно, насколько хорошо эмитент может донести их до инвесторов. У Medline, судя по всему, это получилось.
Автор - Леонид Павликов, управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.