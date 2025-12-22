https://1prime.ru/20251222/mironov-865786522.html

Миронов предложил повысить зарплаты сотрудникам экстренных служб

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за работу в новогодние и рождественские праздники. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников", - сказано в обращении. Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что во время новогодних и рождественских каникул из-за роста числа пожаров каждый год резко возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС. "С увеличением количества обращений граждан сталкиваются больницы и скорая помощь. В эти дни растёт число травм, переломов, а также ожогов из-за неумелого пользования пиротехникой", – добавил парламентарий. По его словам, каждый год о сезонных рисках хищений и мошенничества предупреждают территориальные подразделения МВД России, и неслучайно для обеспечения правопорядка во время каникул полиция привлекает десятки тысяч сотрудников. "Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы", – заключил Миронов.

