Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
2025-12-22T17:18+0300
2025-12-22T17:18+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении критериев уровня трудового дохода. "Во время прямой линии обратились к президенту (России Владимиру Путину) многодетные семьи с просьбой оставить им право на его получение (льгот - ред.) при незначительном превышении критериев по уровню дохода. (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики) Татьяна Алексеевна (Голикова), вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработали возможные изменения в нормативной базе… Здесь нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами, доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
бизнес, общество , рф, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Бизнес, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
17:18 22.12.2025
 
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми

Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении критериев уровня трудового дохода.
"Во время прямой линии обратились к президенту (России Владимиру Путину) многодетные семьи с просьбой оставить им право на его получение (льгот - ред.) при незначительном превышении критериев по уровню дохода. (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики) Татьяна Алексеевна (Голикова), вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработали возможные изменения в нормативной базе… Здесь нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами, доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
 
ПолитикаБизнесОбществоРФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
