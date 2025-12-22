https://1prime.ru/20251222/mishustin-865809128.html

Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми

2025-12-22T17:18+0300

политика

бизнес

общество

рф

михаил мишустин

владимир путин

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении критериев уровня трудового дохода. "Во время прямой линии обратились к президенту (России Владимиру Путину) многодетные семьи с просьбой оставить им право на его получение (льгот - ред.) при незначительном превышении критериев по уровню дохода. (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики) Татьяна Алексеевна (Голикова), вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработали возможные изменения в нормативной базе… Здесь нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами, доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

