Путин разрешил операции с акциями владельца Moneyman

Путин разрешил операции с акциями владельца Moneyman

2025-12-22T16:56+0300

экономика

финансы

владимир путин

moneyman

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia, в результате которой косвенно изменится владелец у "Своего банка" и одной из крупнейших в стране микрофинансовых организаций Moneyman. "В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение операций с акциями международной компании акционерное общество "АйДиЭф Евразия", влекущих за собой косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения РЕКАМАДО ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (REKAMADO РТЕ. LTD.) и МЬЮТИНИЕРС ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (MUTINEERS РТЕ LTD.) акциями акционерного общества "Свой Банк", - говорится в распоряжении. Финтех-группа IDF Eurasia является крупной финансово-технологической компанией, владеющей рядом проектов - цифровым банком "Свой банк", МФО Moneyman и Platiza, а также коллекторским агентством ID Collect. Головная компания финтех-группы в конце 2023 года завершила переезд из кипрской юрисдикции в Россию. В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения. "Свой банк" работает на лицензии Газнефтьбанка, который тогда вошел в этот перечень.

