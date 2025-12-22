Сбербанк уберег от мошенников 360 миллиардов рублей с начала года

https://1prime.ru/20251222/moshenniki-865791259.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сбербанк с начала текущего года благодаря антифрод-системе помог россиянам уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Благодаря антифрод-системе за 2025 год мы помогли россиянам уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей - это на 20% больше, чем годом ранее", - сообщил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, на сегодняшний день 9 из 10 киберпреступлений против россиян - это мошенничество по телефону и в мессенджерах. Поэтому главная задача банка - внедрение передовых технологий и практик для защиты средств клиентов. "Платформа антифрода "Сбера" на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) - это наша главная мера, киберщит для россиян. Сердце системы - ИИ-модель для проверки транзакций, которую мы постоянно совершенствуем - за год мы расширили интеграцию и теперь способны в режиме онлайн анализировать еще больше транзакций: десятки миллионов расчетов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключенных компаний-партнеров рынка", - подчеркнул Кузнецов. В банке указали, что теперь в разделе "Безопасность" в приложении "Сбербанк Онлайн" отображается текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. "На дальнейшее повышение уровня влияет выполнение практических заданий - подключение бесплатных сервисов безопасности, например "Определителя номера" или "Антивируса". В разделе в том числе доступны инструменты для экстренного реагирования - функции "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам", "Сменить пароль от Госуслуг", - заключили в "Сбере".

