Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251222/moshenniki-865806556.html
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников - 22.12.2025, ПРАЙМ
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T15:33+0300
2025-12-22T15:33+0300
мошенничество
общество
рф
дмитрий григоренко
владимир путин
госдума
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83229/18/832291818_0:244:2921:1887_1920x0_80_0_0_1fe24078fcdc2a6903463aa066d4c35e.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказали в аппарате. Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
https://1prime.ru/20251219/putin--865712368.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83229/18/832291818_395:0:2911:1887_1920x0_80_0_0_d678606e2fa492b5288d020ed43e5060.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума, россия
Мошенничество, Общество , РФ, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Госдума, РОССИЯ
15:33 22.12.2025
 
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников

Правкомиссия одобрила второй пакет мер по защите россиян от кибермошенничества

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМолодой человек держит смартфон в руках
Молодой человек держит смартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Молодой человек держит смартфон в руках. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказали в аппарате.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
19 декабря, 13:29
 
МошенничествоОбществоРФДмитрий ГригоренкоВладимир ПутинГосдумаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала