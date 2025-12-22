https://1prime.ru/20251222/moshenniki-865806556.html

Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников

2025-12-22T15:33+0300

мошенничество

общество

рф

дмитрий григоренко

владимир путин

госдума

россия

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказали в аппарате. Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.

рф

общество , рф, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума, россия