Во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив - 22.12.2025, ПРАЙМ
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате. "Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт – не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - отметили там же.
15:38 22.12.2025 (обновлено: 15:41 22.12.2025)
 
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив

Второй пакет мер против мошенников ограничивает число карт и вводит сим-карты для детей

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате.
"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт – не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - отметили там же.
 
