Москва сохранила лидерство в итоговом рейтинге регионов России

Москва сохранила лидерство в итоговом рейтинге регионов России

2025-12-22T00:21+0300

2025-12-22T00:21+0300

2025-12-22T01:27+0300

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург, как и в прошлые годы, сохранили лидерство в итоговом рейтинге регионов России, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных РИА Новости в 2025 году. Итоговый рейтинг рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: рейтинг регионов России по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов России по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Лидерами итогового рейтинга регионов как и в 2024 году стали Москва, Санкт Петербург и Московская область с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от одного до 100. Наилучшие позиции эти регионы занимают в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ, рейтинге регионов по качеству жизни, рейтинге регионов по научно-технологическому развитию и рейтинге регионов по рынку труда. В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области. В большинстве включенных в расчет рейтингов эти регионы занимают высокие позиции. В последней десятке итогового рейтинга регионов - Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,8 при значении 74,7 у десятки лидеров, то есть ниже более чем в два раза. ДИНАМИКА РЕЙТИНГА По сравнению с 2024 годом наилучшую динамику в итоговом рейтинге показали Удмуртия и Крым, они поднялись на восемь позиций. Самое сильное снижение динамики наблюдалось у Мурманской области и Камчатского края, которые потеряли в итоговом рейтинге десять и восемь позиций соответственно.

