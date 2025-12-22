Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва сохранила лидерство в итоговом рейтинге регионов России - 22.12.2025
Москва сохранила лидерство в итоговом рейтинге регионов России
00:21 22.12.2025 (обновлено: 01:27 22.12.2025)
 
Москва сохранила лидерство в итоговом рейтинге регионов России

Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство в итоговом рейтинге регионов России

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург, как и в прошлые годы, сохранили лидерство в итоговом рейтинге регионов России, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.
КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ
Итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных РИА Новости в 2025 году. Итоговый рейтинг рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: рейтинг регионов России по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов России по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА
Лидерами итогового рейтинга регионов как и в 2024 году стали Москва, Санкт Петербург и Московская область с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от одного до 100. Наилучшие позиции эти регионы занимают в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ, рейтинге регионов по качеству жизни, рейтинге регионов по научно-технологическому развитию и рейтинге регионов по рынку труда.
В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области. В большинстве включенных в расчет рейтингов эти регионы занимают высокие позиции.
В последней десятке итогового рейтинга регионов - Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,8 при значении 74,7 у десятки лидеров, то есть ниже более чем в два раза.
ДИНАМИКА РЕЙТИНГА
По сравнению с 2024 годом наилучшую динамику в итоговом рейтинге показали Удмуртия и Крым, они поднялись на восемь позиций. Самое сильное снижение динамики наблюдалось у Мурманской области и Камчатского края, которые потеряли в итоговом рейтинге десять и восемь позиций соответственно.
 
