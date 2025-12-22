https://1prime.ru/20251222/moskva-865787319.html
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана - 22.12.2025, ПРАЙМ
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана
Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T05:23+0300
2025-12-22T05:23+0300
2025-12-22T06:11+0300
бизнес
экономика
россия
анадырь
москва
магадан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865787319.jpg?1766373072
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО. "Сегодня, 22 декабря, рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку", - говорится в сообщении. Вылет рейса в Анадырь запланирован на 23 декабря. Точное время вылета будет объявлено дополнительно. Всем пассажирам окажут необходимую помощь в соответствии с правилами авиакомпании.
анадырь
москва
магадан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, анадырь, москва, магадан
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Анадырь, МОСКВА, Магадан
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана
Рейс Москва — Анадырь из-за непогоды внепланово сядет в аэропорту Магадана
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО.
"Сегодня, 22 декабря, рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку", - говорится в сообщении.
Вылет рейса в Анадырь запланирован на 23 декабря. Точное время вылета будет объявлено дополнительно.
Всем пассажирам окажут необходимую помощь в соответствии с правилами авиакомпании.