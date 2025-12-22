https://1prime.ru/20251222/moskva-865787319.html

Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО. "Сегодня, 22 декабря, рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку", - говорится в сообщении. Вылет рейса в Анадырь запланирован на 23 декабря. Точное время вылета будет объявлено дополнительно. Всем пассажирам окажут необходимую помощь в соответствии с правилами авиакомпании.

