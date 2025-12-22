Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/moskva-865787319.html
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана - 22.12.2025, ПРАЙМ
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана
Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T05:23+0300
2025-12-22T06:11+0300
бизнес
экономика
россия
анадырь
москва
магадан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865787319.jpg?1766373072
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО. "Сегодня, 22 декабря, рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку", - говорится в сообщении. Вылет рейса в Анадырь запланирован на 23 декабря. Точное время вылета будет объявлено дополнительно. Всем пассажирам окажут необходимую помощь в соответствии с правилами авиакомпании.
анадырь
москва
магадан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, анадырь, москва, магадан
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Анадырь, МОСКВА, Магадан
05:23 22.12.2025 (обновлено: 06:11 22.12.2025)
 
Рейс Москва — Анадырь внепланово сядет в аэропорту Магадана

Рейс Москва — Анадырь из-за непогоды внепланово сядет в аэропорту Магадана

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Рейс Москва - Анадырь из-за непогоды на Чукотке внепланово сядет в аэропорту Магадана, сообщает департамента промышленной политики Чукотского АО.
"Сегодня, 22 декабря, рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку", - говорится в сообщении.
Вылет рейса в Анадырь запланирован на 23 декабря. Точное время вылета будет объявлено дополнительно.
Всем пассажирам окажут необходимую помощь в соответствии с правилами авиакомпании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАнадырьМОСКВАМагадан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала