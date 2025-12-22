Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/mts-865803377.html
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС - 22.12.2025, ПРАЙМ
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС
МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:02+0300
2025-12-22T14:02+0300
мтс
фас рф
россия
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией", - заявили в ФАС. Ранее ФАС признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции, когда в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс, фас рф, россия, бюджет
МТС, ФАС РФ, РОССИЯ, бюджет
14:02 22.12.2025
 
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС

ФАС: МТС перечислила в бюджет 664 млн рублей незаконного дохода от повышения тарифов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска на здании ФАС России
Вывеска на здании ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией", - заявили в ФАС.
Ранее ФАС признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции, когда в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве.
Также оператор должен предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
13 ноября, 15:51
 
МТСФАС РФРОССИЯбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала