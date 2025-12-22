https://1prime.ru/20251222/mts-865803377.html
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС - 22.12.2025, ПРАЙМ
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС
МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:02+0300
2025-12-22T14:02+0300
2025-12-22T14:02+0300
мтс
фас рф
россия
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией", - заявили в ФАС. Ранее ФАС признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции, когда в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, фас рф, россия, бюджет
МТС, ФАС РФ, РОССИЯ, бюджет
МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС
ФАС: МТС перечислила в бюджет 664 млн рублей незаконного дохода от повышения тарифов
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"МТС
перечислила в бюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией", - заявили в ФАС.
Ранее ФАС признала МТС
нарушившей закон о защите конкуренции, когда в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве.
Также оператор должен предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС