МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей в рамках спора с ФАС

2025-12-22T14:02+0300

мтс

фас рф

россия

бюджет

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МТС перечислила в госбюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "МТС перечислила в бюджет 664 миллиона рублей незаконно полученного дохода от повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Это один из пунктов мирового соглашения между ведомством и компанией", - заявили в ФАС. Ранее ФАС признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции, когда в апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.

