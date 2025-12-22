https://1prime.ru/20251222/mvd-865813985.html

МВД прорабатывает четкие критерии подозрительной активности кибермошенников

МВД прорабатывает четкие критерии подозрительной активности кибермошенников - 22.12.2025, ПРАЙМ

МВД прорабатывает четкие критерии подозрительной активности кибермошенников

22.12.2025

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. МВД РФ совместно с ведомствами прорабатывает чёткие критерии "подозрительной активности" и механизмы передачи данных в рамках инициативы, согласно которой операторы связи, интернет-провайдеры и организаторы распространения информации будут обязаны оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "При обсуждении прорабатываются ключевые аспекты: чёткие критерии "подозрительной активности", механизмы передачи данных, защита персональных сведений и сроки уведомления правоохранителей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что МВД России с заинтересованными ведомствами обсуждает новую меру, по которой операторы связи, интернет‑провайдеры, организаторы распространения информации, хостинг‑провайдеры и поставщики услуг в сфере виртуальных активов будут обязаны оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений. Правоохранители добавили, что данная работа проводится в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, утверждённого распоряжением правительства РФ № 2207-р. "Инициатива направлена на создание системы быстрого обмена информацией между бизнесом и силовыми структурами. Компании, обнаружившие подозрительную активность — от подменных номеров и фишинговых ресурсов до сомнительных транзакций с виртуальными активами, — должны будут незамедлительно информировать органы, ведущие оперативно‑разыскную деятельность", - отметили в ведомстве. Ожидается, что это позволит ускорить реагирование на угрозы, повысить раскрываемость преступлений, предотвратить множество атак до их реализации и усилить ответственность бизнеса за контент на своих платформах, заключили в ведомстве.

рф

