В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Школа и детский сад в Находке Приморского края приостановили работу после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает администрация города. По данным полиции, 20 декабря водитель автомашины МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. "Из-за сложившейся аварийной ситуации и в целях обеспечения безопасности детей внесены изменения в работу двух учреждений. СОШ №25 переведена на дистанционную форму обучения. Родителям необходимо следить за сообщениями от классных руководителей и школьной администрации. Детский сад №61 временно закрыт", - говорится в сообщении. Воспитанники переведены в детский сад №45, уточняют в администрации Находки. Власти отмечают, что подачу тепла в жилые дома возобновили 21 декабря вечером, теперь ликвидируют локальные последствия аварии. Основная магистраль была восстановлена, однако для стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Это может повлиять на параметры теплоснабжения в некоторых домах. После завершения сварочных работ система будет вновь заполнена и прогрета. Полное восстановление нормативных параметров во всех домах займет несколько часов, уточнили в администрации.
