Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/nahodka-865787463.html
В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе
В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе
Школа и детский сад в Находке Приморского края приостановили работу после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает администрация... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T05:44+0300
2025-12-22T06:10+0300
бизнес
общество
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865787463.jpg?1766373033
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Школа и детский сад в Находке Приморского края приостановили работу после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает администрация города. По данным полиции, 20 декабря водитель автомашины МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. "Из-за сложившейся аварийной ситуации и в целях обеспечения безопасности детей внесены изменения в работу двух учреждений. СОШ №25 переведена на дистанционную форму обучения. Родителям необходимо следить за сообщениями от классных руководителей и школьной администрации. Детский сад №61 временно закрыт", - говорится в сообщении. Воспитанники переведены в детский сад №45, уточняют в администрации Находки. Власти отмечают, что подачу тепла в жилые дома возобновили 21 декабря вечером, теперь ликвидируют локальные последствия аварии. Основная магистраль была восстановлена, однако для стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Это может повлиять на параметры теплоснабжения в некоторых домах. После завершения сварочных работ система будет вновь заполнена и прогрета. Полное восстановление нормативных параметров во всех домах займет несколько часов, уточнили в администрации.
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , приморский край
Бизнес, Общество , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
05:44 22.12.2025 (обновлено: 06:10 22.12.2025)
 
В Находке школа приостановила работу после аварии на теплотрассе

В Находке школа и детский сад приостановили работу после аварии на теплотрассе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Школа и детский сад в Находке Приморского края приостановили работу после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает администрация города.
По данным полиции, 20 декабря водитель автомашины МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города.
"Из-за сложившейся аварийной ситуации и в целях обеспечения безопасности детей внесены изменения в работу двух учреждений. СОШ №25 переведена на дистанционную форму обучения. Родителям необходимо следить за сообщениями от классных руководителей и школьной администрации. Детский сад №61 временно закрыт", - говорится в сообщении. Воспитанники переведены в детский сад №45, уточняют в администрации Находки.
Власти отмечают, что подачу тепла в жилые дома возобновили 21 декабря вечером, теперь ликвидируют локальные последствия аварии. Основная магистраль была восстановлена, однако для стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Это может повлиять на параметры теплоснабжения в некоторых домах. После завершения сварочных работ система будет вновь заполнена и прогрета. Полное восстановление нормативных параметров во всех домах займет несколько часов, уточнили в администрации.
 
БизнесОбществоПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала