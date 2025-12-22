Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Находке завершили работы на теплотрассе после ДТП с грузовиком - 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T06:32+0300
2025-12-22T06:58+0300
энергетика
бизнес
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Специалисты завершили работы на теплотрассе в Находке Приморского края после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает краевое теплоснабжающее предприятие "Примтеплоэнерго". По данным полиции, 20 декабря водитель большегруза МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. Тепло постепенно начали подавать в дома 21 декабря, но в понедельник мэрия сообщила, что для полной стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Школа и детсад в районе аварии приостановили работу. "Аварийно-восстановительные работы на дополнительном участке поврежденной тепловой сети, выявленной после произошедшего ДТП в ночь с 19 на 20 декабря, завершены. Специалисты КГУП "Примтеплоэнерго" полностью устранили повреждение и приступили к поэтапному заполнению тепловых сетей", - говорится в сообщении. Мэрия Находки отмечает, что если в ходе заполнения и проверки не выявят новые повреждения, то к вечеру понедельника тепло начнет постепенно поступать в дома и социальные учреждения района, где произошла авария.
приморский край
бизнес, приморский край
Энергетика, Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
06:32 22.12.2025 (обновлено: 06:58 22.12.2025)
 
В Находке завершили работы на теплотрассе после ДТП с грузовиком

В Находке завершили работы на теплотрассе после аварии с грузовиком

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Специалисты завершили работы на теплотрассе в Находке Приморского края после масштабной аварии на теплотрассе, в которую врезался грузовик, сообщает краевое теплоснабжающее предприятие "Примтеплоэнерго".
По данным полиции, 20 декабря водитель большегруза МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. Тепло постепенно начали подавать в дома 21 декабря, но в понедельник мэрия сообщила, что для полной стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Школа и детсад в районе аварии приостановили работу.
"Аварийно-восстановительные работы на дополнительном участке поврежденной тепловой сети, выявленной после произошедшего ДТП в ночь с 19 на 20 декабря, завершены. Специалисты КГУП "Примтеплоэнерго" полностью устранили повреждение и приступили к поэтапному заполнению тепловых сетей", - говорится в сообщении.
Мэрия Находки отмечает, что если в ходе заполнения и проверки не выявят новые повреждения, то к вечеру понедельника тепло начнет постепенно поступать в дома и социальные учреждения района, где произошла авария.
 
ЭнергетикаБизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
