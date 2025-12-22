Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России - 22.12.2025
Политика
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России
Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 декабря — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. &lt;…&gt; Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — подчеркнул эксперт.По его словам, НАТО, все больше вовлекаясь в украинский конфликт, ослабляет свои позиции, тогда как Россия, напротив, их укрепляет.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО возле своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, заявляя о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил блока в Европе.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать это письменно. В Кремле также неоднократно утверждали, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит неизученными действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
03:45 22.12.2025 (обновлено: 03:46 22.12.2025)
 
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России

Дэвис: НАТО полностью уступает России в вопросах вооружений

Пуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 декабря — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — подчеркнул эксперт.
По его словам, НАТО, все больше вовлекаясь в украинский конфликт, ослабляет свои позиции, тогда как Россия, напротив, их укрепляет.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО возле своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, заявляя о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил блока в Европе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать это письменно. В Кремле также неоднократно утверждали, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит неизученными действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
Заголовок открываемого материала