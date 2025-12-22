https://1prime.ru/20251222/nato-865785942.html

"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России

"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России

"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России

Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел... | 22.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 декабря — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — подчеркнул эксперт.По его словам, НАТО, все больше вовлекаясь в украинский конфликт, ослабляет свои позиции, тогда как Россия, напротив, их укрепляет.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО возле своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, заявляя о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил блока в Европе.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать это письменно. В Кремле также неоднократно утверждали, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит неизученными действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

