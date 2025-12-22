https://1prime.ru/20251222/nato-865785942.html
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России
Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T03:45+0300
2025-12-22T03:45+0300
2025-12-22T03:46+0300
политика
нато
ес
сша
запад
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 22 декабря — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — подчеркнул эксперт.По его словам, НАТО, все больше вовлекаясь в украинский конфликт, ослабляет свои позиции, тогда как Россия, напротив, их укрепляет.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО возле своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, заявляя о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил блока в Европе.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать это письменно. В Кремле также неоднократно утверждали, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит неизученными действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
https://1prime.ru/20251221/plan-865775693.html
сша
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, ес, сша, запад, россия, украина, сергей лавров
Политика, НАТО, ЕС, США, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
"Истощает себя". На Западе сделали заявление о военных возможностях России
Дэвис: НАТО полностью уступает России в вопросах вооружений
МОСКВА, 22 декабря — ПРАЙМ.
Россия значительно превосходит вовлеченные в украинский конфликт страны НАТО в сфере вооружений, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала
.
"На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — подчеркнул эксперт.
По его словам, НАТО, все больше вовлекаясь в украинский конфликт, ослабляет свои позиции, тогда как Россия, напротив, их укрепляет.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО возле своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, заявляя о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил блока в Европе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать это письменно. В Кремле также неоднократно утверждали, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит неизученными действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России