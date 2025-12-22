Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии выступили со странным обвинением против России - 22.12.2025
В Финляндии выступили со странным обвинением против России
В Финляндии выступили со странным обвинением против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Финляндии выступили со странным обвинением против России
Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, сообщает телеканал CNN. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T23:25+0300
2025-12-22T23:25+0300
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, сообщает телеканал CNN."Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1 950 северных оленей — почти на 70 % больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.В материале отмечается, что финны часто винят в этом российских волков, якобы пересекающих границу между странами и нападающих на животных.Автор материала выразил мнение, что рост гибели животных якобы объясняется уходом мужчин-охотников на фронт, из-за чего хищники остались без контроля.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Ее власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Финляндии выступили со странным обвинением против России

CNN: жители Финляндии винят Москву в гибели северных оленей

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, сообщает телеканал CNN.
"Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1 950 северных оленей — почти на 70 % больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что финны часто винят в этом российских волков, якобы пересекающих границу между странами и нападающих на животных.
Автор материала выразил мнение, что рост гибели животных якобы объясняется уходом мужчин-охотников на фронт, из-за чего хищники остались без контроля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Ее власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
