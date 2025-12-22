Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что санкции против России сокрушили европейскую экономику - 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T01:00+0300
2025-12-22T01:30+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Санкции Европы против России сокрушили не российскую, а европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений. Необходимы переговоры (по урегулированию на Украине - ред.), а не эскалация", - написал Орбан на странице в соцсети X. Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
01:00 22.12.2025 (обновлено: 01:30 22.12.2025)
 
Орбан заявил, что санкции против России сокрушили европейскую экономику

Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС против России сокрушили европейскую экономику

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Санкции Европы против России сокрушили не российскую, а европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений. Необходимы переговоры (по урегулированию на Украине - ред.), а не эскалация", - написал Орбан на странице в соцсети X.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
