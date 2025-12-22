Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/palladiy-865810169.html
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года - 22.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет более чем на 3%, в ходе торгов показатель впервые с конца 2022 года поднимался выше 1 900 долларов за... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T18:19+0300
2025-12-22T18:19+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/87/833278748_0:80:3293:1932_1920x0_80_0_0_5f605f0288b356b99c66b2f508e83a72.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет более чем на 3%, в ходе торгов показатель впервые с конца 2022 года поднимался выше 1 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 17.20 мск цена на мартовский фьючерс на палладий росла на 3,62% - до 1 852 долларов за тройскую унцию. В районе 5.30 мск значение впервые с 15 декабря 2022 года поднималось выше уровня 1 900 долларов. Стоимость палладия растет уже шестую торговую сессию подряд. С начала месяца металл подорожал уже на 22%. А с начала года цена на металл подскочила вдвое.
https://1prime.ru/20251222/zoloto-865790534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/87/833278748_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e69afd0d78d5bde5da32d90543631e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
18:19 22.12.2025
 
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года

Стоимость палладия поднялась выше $1 900 за тройскую унцию впервые с декабря 2022 г

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство палладия в Красноярске
Производство палладия в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Производство палладия в Красноярске. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет более чем на 3%, в ходе торгов показатель впервые с конца 2022 года поднимался выше 1 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 17.20 мск цена на мартовский фьючерс на палладий росла на 3,62% - до 1 852 долларов за тройскую унцию. В районе 5.30 мск значение впервые с 15 декабря 2022 года поднималось выше уровня 1 900 долларов.
Стоимость палладия растет уже шестую торговую сессию подряд. С начала месяца металл подорожал уже на 22%. А с начала года цена на металл подскочила вдвое.
Золотые слитки
Стоимость золота обновила исторический рекорд
08:40
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала