Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года

2025-12-22T18:19+0300
2025-12-22T18:19+0300
2025-12-22T18:19+0300
экономика
рынок
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет более чем на 3%, в ходе торгов показатель впервые с конца 2022 года поднимался выше 1 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 17.20 мск цена на мартовский фьючерс на палладий росла на 3,62% - до 1 852 долларов за тройскую унцию. В районе 5.30 мск значение впервые с 15 декабря 2022 года поднималось выше уровня 1 900 долларов. Стоимость палладия растет уже шестую торговую сессию подряд. С начала месяца металл подорожал уже на 22%. А с начала года цена на металл подскочила вдвое.
