Парламент Алжира обсудит признание колониальной политики Франции преступной

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Национальная народная ассамблея Алжира (парламент) проводит обсуждение законопроекта о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступной, голосование запланировано на 24 декабря. Преступлением планируется объявить "колонизацию Францией Алжира с начала агрессии 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты", следует из текста законопроекта. Ожидается, что законопроект примут 24 декабря, причем это станет первым случаем с момента создания плюралистического парламента в 1997 году, когда проект полностью разработан законодателями: как правило, правительство выносит законопроекты на обсуждение, тогда как Народная национальная ассамблея вносит небольшие поправки. По мнению наблюдателей, подобный шаг придает закону больший представительский авторитет в условиях политических трений между Алжиром и Францией. Авторы законопроекта утверждают, что Франция как государство несет ответственность за антигуманные действия, преступления политического, экономического, гуманитарного характера, преступления против человечности, нарушения правил и норм, зафиксированных в международном праве. В минувшую субботу в Национальной народной ассамблеи приступили к обсуждению законопроекта на открытом заседании. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законодательные инициативы не направлены против французского народа, а лишь требуют установления исторической справедливости. "Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание", - сказал он. По его словам, франко-алжирские отношения должны основываться на взаимном уважении, в то время как любое примирение последует после признания Парижем колониальных преступлений и официальных извинений. Так, авторы закона выделили порядка 30 видов преступлений колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор. Также законопроект предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. В Алжире напоминают, что французские колониальные власти запрещали населению страны получать образование на арабском языке, использовали сексуальное рабство, оскверняли мечети и проводили христианизацию. Кроме того, отдельно упоминается принудительная массовая мобилизация алжирцев в ряды ВС Франции во времена Первой и Второй мировых войн. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране. Ранее алжирский депутат Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.

