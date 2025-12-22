Пашинян назвал историческим ж/д сообщение с Россией через Азербайджан
Пашинян назвал историческим ж/д сообщение с РФ через Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал историческим событием то, что поезда в Армению начали прибывать из России через Азербайджан.
"Уже поезда приезжают из России в Армению через территорию Азербайджана, что, я думаю, действительно историческое событие", -заявил Пашинян.
По его словам, уже назрела повестка восстановления некоторых других железнодорожных участков в Армении. Он уточнил, что это железные дороги, соединяющие Армению с Азербайджаном, Нахичеванью и с Турцией.
"Потому что идет довольно-таки активный политический процесс. Не могу сказать, что сейчас уже есть политические решения об открытии этих железных дорог, но я думаю, что ситуация созрела до той точки, что нужно уже провести подготовительные работы", - заявил Пашинян.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.