“Закон есть закон”. Что ждет пенсионеров в 2026 году

2025-12-22T02:02+0300

пенсии

повышение мрот

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Традиционно с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости, а также по инвалидности и потере кормильца. Повышение составит 7,6% при ожидаемой инфляции около 6%, рассказала агентству “Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.“В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия увеличится до 23,8 тысяч рублей.Социальные пенсии для тех, у кого не хватает стажа или баллов для страховой пенсии, проиндексируют позже – с 1 апреля 2026 года на 6,8%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума. В среднем социальная пенсия составит 16,6 тысяч рублей. Все эти повышения закреплены законодательно и гарантированы гражданам.Также с 1 января 2026 года будет повышен минимальный размер оплаты труда до 27 тысяч рублей в месяц (на 20,7% по сравнению с текущим уровнем).Повышение МРОТ затронет 4,6 миллиона работников. Кроме того, новый размер МРОТ будет использоваться при расчете минимальных пособий по беременности и родам, больничных, алиментов, а также при оценке минимального заработка и нуждаемости для назначения единого пособия, заключила Елена Киселева.

Новости

