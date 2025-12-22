https://1prime.ru/20251222/peregovory-865811524.html
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские страны впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание dikGazete."Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует", — говорится в материале.Издание отмечает, что затягивание конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу, и если конфликт продолжится, Западу грозит разгромное поражение перед Россией.В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
