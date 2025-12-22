Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине - 22.12.2025
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине - 22.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине
Европейские страны впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание dikGazete. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T17:48+0300
2025-12-22T17:48+0300
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские страны впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание dikGazete."Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует", — говорится в материале.Издание отмечает, что затягивание конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу, и если конфликт продолжится, Западу грозит разгромное поражение перед Россией.В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
17:48 22.12.2025
 
СМИ сообщили о панике в ЕС из-за переговоров по Украине

dikGazete: ЕС впал в панику из-за сильной позиции России на переговорах по Украине

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские страны впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание dikGazete.
"Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует", — говорится в материале.
Издание отмечает, что затягивание конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу, и если конфликт продолжится, Западу грозит разгромное поражение перед Россией.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
