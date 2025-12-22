Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле - 22.12.2025
Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле
Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле - 22.12.2025, ПРАЙМ
Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле
Власти Сербии и Грузии подписали документ об официальном начале переговоров для подписания соглашения о беспошлинной торговле, передает агентство Танюг. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T20:11+0300
2025-12-22T20:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 22 дек - ПРАЙМ. Власти Сербии и Грузии подписали документ об официальном начале переговоров для подписания соглашения о беспошлинной торговле, передает агентство Танюг. В Белграде после шестилетней паузы состоялось трехдневное заседание межправкомиссии Сербии и Грузии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "В этом году отмечаем 30-летие дипломатических отношений Сербии и Грузии. Мы начали переговоры о свободной торговле, которая станет ключевым поворотным пунктом в отношениях двух стран", - цитирует агентство министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Она с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич подписала совместное заявление о начале переговоров для заключения соглашения свободной торговле и протокол заседания межправкомиссии. Обсуждалось развитие торговли, инвестиций, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и энергетики, строительства, транспорта и инфраструктуры, туризма, спорта и сотрудничество торгово-промышленных палат двух стран. Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетил 17-18 декабря Сербию. После встречи с ним сербский президент Александр Вучич сообщил, что Сербия вскоре откроет посольство в Тбилиси и до конца 2026 года рассчитывает подписать договор о беспошлинной торговле.
Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле

Сербия и Грузия открыли переговоры по соглашению о беспошлинной торговле в Белграде

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
БЕЛГРАД, 22 дек - ПРАЙМ. Власти Сербии и Грузии подписали документ об официальном начале переговоров для подписания соглашения о беспошлинной торговле, передает агентство Танюг.
В Белграде после шестилетней паузы состоялось трехдневное заседание межправкомиссии Сербии и Грузии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"В этом году отмечаем 30-летие дипломатических отношений Сербии и Грузии. Мы начали переговоры о свободной торговле, которая станет ключевым поворотным пунктом в отношениях двух стран", - цитирует агентство министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Она с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич подписала совместное заявление о начале переговоров для заключения соглашения свободной торговле и протокол заседания межправкомиссии. Обсуждалось развитие торговли, инвестиций, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и энергетики, строительства, транспорта и инфраструктуры, туризма, спорта и сотрудничество торгово-промышленных палат двух стран.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетил 17-18 декабря Сербию. После встречи с ним сербский президент Александр Вучич сообщил, что Сербия вскоре откроет посольство в Тбилиси и до конца 2026 года рассчитывает подписать договор о беспошлинной торговле.
Президент Сербии Александр Вучич
Сербия стала на шаг ближе к решению ситуации с NIS, сообщил Вучич
20 декабря, 17:22
 
