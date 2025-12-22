Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС
Китай введет временные антиcубсидиарные пошлины на молочную продукцию из Евросоюза
ПЕКИН, 22 дек – ПРАЙМ. Китай с 23 декабря вводит временные антиcубсидиарные пошлины в размере от 21,9% до 42,7% на молочную продукцию из Евросоюза, решение принято по итогам расследования, сообщает министерство коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР 21 августа 2024 года выпустило уведомление о начале антисубсидиарного расследования в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. Отмечалось, что расследование инициировано по запросу Китайской ассоциации производителей молочной продукции и Китайской ассоциации молочной промышленности в соответствии с законодательством КНР.
"Следственные органы предварительно установили, что импортируемые из Европейского союза молочные продукты субсидируются, что наносит существенный ущерб молочной промышленности Китая, также доказано наличие причинно-следственной связи между субсидиями и соответствующим материальным ущербом", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР.
"С 23 декабря 2025 года в отношении импортируемых из Европейского союза молочных продуктов будут введены временные антиcубсидиарные меры в виде предварительных компенсационных пошлин", - указывается там.
Ставки пошлин для разных предприятий будут варьироваться от 21,9% до 42,7% в зависимости от того, оказывала ли компания содействие в расследовании.
Еврокомиссия в прошлом году заявляла, что направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций, оспорив таким образом решение Китая начать расследование в отношении субсидий импортируемой из ЕС молочной продукции.