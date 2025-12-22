Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/poshliny-865797131.html
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС
Китай с 23 декабря вводит временные антиcубсидиарные пошлины в размере от 21,9% до 42,7% на молочную продукцию из Евросоюза, решение принято по итогам... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T12:11+0300
2025-12-22T12:11+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
китай
ес
вто
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
ПЕКИН, 22 дек – ПРАЙМ. Китай с 23 декабря вводит временные антиcубсидиарные пошлины в размере от 21,9% до 42,7% на молочную продукцию из Евросоюза, решение принято по итогам расследования, сообщает министерство коммерции КНР. Министерство коммерции КНР 21 августа 2024 года выпустило уведомление о начале антисубсидиарного расследования в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. Отмечалось, что расследование инициировано по запросу Китайской ассоциации производителей молочной продукции и Китайской ассоциации молочной промышленности в соответствии с законодательством КНР. "Следственные органы предварительно установили, что импортируемые из Европейского союза молочные продукты субсидируются, что наносит существенный ущерб молочной промышленности Китая, также доказано наличие причинно-следственной связи между субсидиями и соответствующим материальным ущербом", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР. "С 23 декабря 2025 года в отношении импортируемых из Европейского союза молочных продуктов будут введены временные антиcубсидиарные меры в виде предварительных компенсационных пошлин", - указывается там. Ставки пошлин для разных предприятий будут варьироваться от 21,9% до 42,7% в зависимости от того, оказывала ли компания содействие в расследовании. Еврокомиссия в прошлом году заявляла, что направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций, оспорив таким образом решение Китая начать расследование в отношении субсидий импортируемой из ЕС молочной продукции.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, китай, ес, вто, пошлины
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕС, ВТО, пошлины
12:11 22.12.2025
 
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай введет временные антиcубсидиарные пошлины на молочную продукцию из Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 22 дек – ПРАЙМ. Китай с 23 декабря вводит временные антиcубсидиарные пошлины в размере от 21,9% до 42,7% на молочную продукцию из Евросоюза, решение принято по итогам расследования, сообщает министерство коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР 21 августа 2024 года выпустило уведомление о начале антисубсидиарного расследования в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. Отмечалось, что расследование инициировано по запросу Китайской ассоциации производителей молочной продукции и Китайской ассоциации молочной промышленности в соответствии с законодательством КНР.
"Следственные органы предварительно установили, что импортируемые из Европейского союза молочные продукты субсидируются, что наносит существенный ущерб молочной промышленности Китая, также доказано наличие причинно-следственной связи между субсидиями и соответствующим материальным ущербом", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР.
"С 23 декабря 2025 года в отношении импортируемых из Европейского союза молочных продуктов будут введены временные антиcубсидиарные меры в виде предварительных компенсационных пошлин", - указывается там.
Ставки пошлин для разных предприятий будут варьироваться от 21,9% до 42,7% в зависимости от того, оказывала ли компания содействие в расследовании.
Еврокомиссия в прошлом году заявляла, что направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций, оспорив таким образом решение Китая начать расследование в отношении субсидий импортируемой из ЕС молочной продукции.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаКИТАЙЕСВТОпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала