Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями - 22.12.2025
Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями
Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями
Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями
Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят...
11:55 22.12.2025
 
Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями

Правительство приняло постановления о взаимодействии энергокомпаний и граждан

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят правительством России, сообщается на сайте кабмина.
"Принят ряд постановлений правительства, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями", - говорится в сообщении.
"На федеральном уровне утверждён базовый стандарт качества обслуживания потребителей электрической энергии и установлена обязанность гарантирующих поставщиков разработать на его основе и утвердить свои собственные, расширенные стандарты качества обслуживания потребителей", - добавляется там.
Отмечается, что всё общение потребителя с гарантирующим поставщиком будет происходить через личный кабинет. Так, через него можно будет уведомить о необходимости замены счётчика, получить информацию о предстоящей проверке или поверке прибора учёта и узнать результаты выполненных работ. А если у потребителя личного кабинета нет, гарантирующий поставщик обязан создать его самостоятельно.
Кроме того, подача заявок для всех потребителей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт полностью переводится в цифровой формат. В итоге объём бумажной работы, сроки рассмотрения обращений сократятся. Также будет чётко разграничена ответственность между потребителем, гарантирующим поставщиком и сетевой компанией, чтобы избежать спорных ситуаций.
Помимо этого, теперь при наличии интеллектуальной системы учёта дистанционное возобновление подачи электроэнергии должно будет происходить в срок не позднее одного календарного дня. Также урегулированы вопросы перерасчётов между поставщиками электрической энергии и сетевыми организациями при применении неверных тарифов или изменении фактически потреблённого объёма электроэнергии.
"Принятые решения – часть системной работы по цифровизации и упрощению процессов на розничных рынках электроэнергии, повышению доступности и надёжности энергоснабжения для всех категорий потребителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Александра Новака.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакПравительство РФ
 
 
