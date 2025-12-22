https://1prime.ru/20251222/pravitelstvo-865796014.html

Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями

Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями - 22.12.2025, ПРАЙМ

Правительство приняло постановления о взаимодействии с энергокомпаниями

Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T11:55+0300

2025-12-22T11:55+0300

2025-12-22T11:55+0300

энергетика

россия

александр новак

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят правительством России, сообщается на сайте кабмина. "Принят ряд постановлений правительства, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями", - говорится в сообщении. "На федеральном уровне утверждён базовый стандарт качества обслуживания потребителей электрической энергии и установлена обязанность гарантирующих поставщиков разработать на его основе и утвердить свои собственные, расширенные стандарты качества обслуживания потребителей", - добавляется там. Отмечается, что всё общение потребителя с гарантирующим поставщиком будет происходить через личный кабинет. Так, через него можно будет уведомить о необходимости замены счётчика, получить информацию о предстоящей проверке или поверке прибора учёта и узнать результаты выполненных работ. А если у потребителя личного кабинета нет, гарантирующий поставщик обязан создать его самостоятельно. Кроме того, подача заявок для всех потребителей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт полностью переводится в цифровой формат. В итоге объём бумажной работы, сроки рассмотрения обращений сократятся. Также будет чётко разграничена ответственность между потребителем, гарантирующим поставщиком и сетевой компанией, чтобы избежать спорных ситуаций. Помимо этого, теперь при наличии интеллектуальной системы учёта дистанционное возобновление подачи электроэнергии должно будет происходить в срок не позднее одного календарного дня. Также урегулированы вопросы перерасчётов между поставщиками электрической энергии и сетевыми организациями при применении неверных тарифов или изменении фактически потреблённого объёма электроэнергии. "Принятые решения – часть системной работы по цифровизации и упрощению процессов на розничных рынках электроэнергии, повышению доступности и надёжности энергоснабжения для всех категорий потребителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Александра Новака.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, правительство рф