https://1prime.ru/20251222/pravitelstvo-865812929.html

Правительство разрешило ПСК Фарме и Промомеду выпускать аналоги "Оземпика"

Правительство разрешило ПСК Фарме и Промомеду выпускать аналоги "Оземпика" - 22.12.2025, ПРАЙМ

Правительство разрешило ПСК Фарме и Промомеду выпускать аналоги "Оземпика"

Кабмин РФ разрешил "ПСК Фарме" и "Промомед Рус" выпускать аналоги "Оземпика" до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T19:44+0300

2025-12-22T19:44+0300

2025-12-22T19:44+0300

экономика

бизнес

россия

рф

оземпик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ разрешил "ПСК Фарме" и "Промомед Рус" выпускать аналоги "Оземпика" до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжений правительства. "Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании "Hово Нордиск A/C" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. "Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений... с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - отмечается в другом распоряжении.

https://1prime.ru/20251222/pravitelstvo-865796014.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, оземпик