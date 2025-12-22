https://1prime.ru/20251222/prigovor-865791575.html

Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа

Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа - 22.12.2025, ПРАЙМ

Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа

Жителя Сахалина оштрафовали на 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей за контрабанду морского ежа, сообщает пресс-служба... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T09:35+0300

2025-12-22T09:35+0300

2025-12-22T09:35+0300

происшествия

бизнес

общество

сахалин

владивосток

рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Жителя Сахалина оштрафовали на 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей за контрабанду морского ежа, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, обвинительный приговор 57-летнему сахалинцу вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Мужчина был осужден по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере). "С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с января по июль 2024 года работник коммерческой организации в Сахалинской области при декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого живого морского ежа умышленно предоставлял недостоверные сведения о заниженной стоимости вывозимой продукции. "Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает пресс-служба.

сахалин

владивосток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , сахалин, владивосток, рф, россия