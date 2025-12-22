Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251222/prigovor-865791575.html
Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа
Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа - 22.12.2025, ПРАЙМ
Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа
Жителя Сахалина оштрафовали на 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей за контрабанду морского ежа, сообщает пресс-служба... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T09:35+0300
2025-12-22T09:35+0300
происшествия
бизнес
общество
сахалин
владивосток
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Жителя Сахалина оштрафовали на 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей за контрабанду морского ежа, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, обвинительный приговор 57-летнему сахалинцу вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Мужчина был осужден по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере). "С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с января по июль 2024 года работник коммерческой организации в Сахалинской области при декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого живого морского ежа умышленно предоставлял недостоверные сведения о заниженной стоимости вывозимой продукции. "Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает пресс-служба.
сахалин
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f1f3cc16f17e8f970a621976582bd426.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , сахалин, владивосток, рф, россия
Происшествия, Бизнес, Общество , Сахалин, Владивосток, РФ, РОССИЯ
09:35 22.12.2025
 
Суд вынес приговор жителю Сахалина за контрабанду морского ежа

Жителю Сахалина назначили штраф и конфисковали 36 млн руб за контрабанду морского ежа

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Жителя Сахалина оштрафовали на 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей за контрабанду морского ежа, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, обвинительный приговор 57-летнему сахалинцу вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Мужчина был осужден по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).
"С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что с января по июль 2024 года работник коммерческой организации в Сахалинской области при декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого живого морского ежа умышленно предоставлял недостоверные сведения о заниженной стоимости вывозимой продукции.
"Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает пресс-служба.
 
ПроисшествияБизнесОбществоСахалинВладивостокРФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала