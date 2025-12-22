https://1prime.ru/20251222/prodazhi-865788732.html

Россияне вернулись в театры и на концерты

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Продажи билетов на культурные мероприятия в России за неполный текущий год выросли на 21% по сравнению с прошлым и достигли допандемийных показателей, рассказали РИА Новости аналитики "Атол" и "МТС Live". "Сегмент офлайн-развлечений достиг допандемийных показателей по продажам... По данным аналитиков "Атол", количество покупок билетов на культурные мероприятия в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - выяснили аналитики. Они отметили, что больше всего вырос спрос на спектакли - на 37% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, и на поход в музеи - на 30%. Следом по росту спроса расположились концерты и шоу (прирост на 26%), мюзиклы (на 23%), кинотеатры (на 16%), театры (на 14%) и цирк (на 14%). "Единственным сегментом, где зафиксировано снижение интереса, стали выставки. Спрос сократился на 12%", - указали авторы исследования. При этом дешевле всего в этом году оказались походы в кино - средняя стоимость билета, по данным аналитиков, составила 546 рублей, за год она выросла на 13%. Также довольно бюджетными оказались выставки - в среднем 678 рублей за билет (+34%). По данным "Атол", за походы в музей россияне в среднем отдавали 1 052 рубля (-10%), на мюзиклы - 1 257 рублей (+22%), в цирк - 1 333 рубля (-2%), в театр - 1 361 рубль (+6%), а на концерты - 1 371 рубль (+11%). Дороже всего оказались билеты на шоу - в среднем они стоили 2 409 рублей, а за год их цена выросла на 10%. Похожую динамику показывают и данные "МТС Live". Продажи билетов на спектакли выросли более плавно - на 5% в годовом выражении. "Концерты стали основным драйвером роста отрасли - спрос на них вырос на 49% (к концу года прогнозируется динамика в 30%). Коммерческие выставки аудитория стала посещать на 5% чаще, а мюзиклы - на 6%", - заключили аналитики.

