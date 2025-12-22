https://1prime.ru/20251222/produkty-865811110.html
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ
Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия". | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T17:46+0300
2025-12-22T17:46+0300
2025-12-22T17:46+0300
бизнес
росстат
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие."В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
https://1prime.ru/20251216/gosduma--865608277.html
https://1prime.ru/20251210/ris--865408065.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росстат, россия
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ
"Известия": часть продуктов существенно подешевела перед Новым годом
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ
. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут
"Известия".
По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты
"В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.
В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата
, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
В АКОРТ отметили снижение цен на некоторые продукты в ноябре