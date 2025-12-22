Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.12.2025
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ
Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие."В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".
По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.
"В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.
В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Заголовок открываемого материала