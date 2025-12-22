Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде - 22.12.2025
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщал, что произошло ЧП в одной из финансовых организаций Белгорода. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. В силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении "Промсвязьбанка". "Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет. В настоящее время компетентные службы ПСБ совместно с правоохранительными органами проверяют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в банке.
14:38 22.12.2025
 
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде

Филиал банка ПСБ в Белгороде работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет

Логотип ПСБ
Логотип ПСБ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщал, что произошло ЧП в одной из финансовых организаций Белгорода. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. В силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении "Промсвязьбанка".
"Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет. В настоящее время компетентные службы ПСБ совместно с правоохранительными органами проверяют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в банке.
 
Происшествия Банки Финансы БЕЛГОРОД Белгородская область ПСБ Промсвязьбанк
 
 
