https://1prime.ru/20251222/psb-865804516.html
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде - 22.12.2025, ПРАЙМ
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде
Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:38+0300
2025-12-22T14:38+0300
2025-12-22T14:38+0300
происшествия
банки
финансы
белгород
белгородская область
псб
промсвязьбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865804353_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad3ab6f768246c9c1384f27be8ceb794.jpg
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщал, что произошло ЧП в одной из финансовых организаций Белгорода. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. В силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении "Промсвязьбанка". "Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет. В настоящее время компетентные службы ПСБ совместно с правоохранительными органами проверяют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в банке.
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865804353_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0e1d2c75db7f46ee9420d5a12ef1686.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, белгород, белгородская область, псб, промсвязьбанк
Происшествия, Банки, Финансы, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ПСБ, Промсвязьбанк
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде
Филиал банка ПСБ в Белгороде работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет