https://1prime.ru/20251222/psb-865804516.html

В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде

В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде - 22.12.2025, ПРАЙМ

В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде

Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T14:38+0300

2025-12-22T14:38+0300

2025-12-22T14:38+0300

происшествия

банки

финансы

белгород

белгородская область

псб

промсвязьбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865804353_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad3ab6f768246c9c1384f27be8ceb794.jpg

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Филиал банка ПСБ в Белгороде после инцидента работает штатно, угрозы жизни сотрудникам и клиентам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщал, что произошло ЧП в одной из финансовых организаций Белгорода. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. В силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении "Промсвязьбанка". "Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет. В настоящее время компетентные службы ПСБ совместно с правоохранительными органами проверяют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в банке.

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, белгород, белгородская область, псб, промсвязьбанк