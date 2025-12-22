https://1prime.ru/20251222/putin-865810284.html
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере энергетики, включая атомную
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере энергетики, включая атомную - 22.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере энергетики, включая атомную
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Санкт-Петербурге в понедельник отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "У нас и планы хорошие: уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить", - сказал Путин.
