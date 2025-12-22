Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере энергетики, включая атомную - 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T18:33+0300
2025-12-22T18:33+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Санкт-Петербурге в понедельник отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "У нас и планы хорошие: уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить", - сказал Путин.
18:33 22.12.2025
 
© РИА Новости . POOL | Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Санкт-Петербурге в понедельник отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"У нас и планы хорошие: уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить", - сказал Путин.
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите
