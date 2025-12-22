https://1prime.ru/20251222/putin-865811250.html
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики - 22.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики
22.12.2025
С-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы Армении. Путин после неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. "По логистике тоже вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - сказал Путин. Глава государства отметил, что отношения Москвы и Еревана развиваются успешно. "Есть, конечно, и другие вопросы, которые мы пообсуждаем сейчас", - добавил президент.
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики
Путин отметил совместные планы России и Армении по созданию новых маршрутов
С-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы Армении.
Путин
после неформального саммита СНГ
провел отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном
.
"По логистике тоже вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что отношения Москвы
и Еревана
развиваются успешно.
"Есть, конечно, и другие вопросы, которые мы пообсуждаем сейчас", - добавил президент.
