Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики

Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики

2025-12-22T19:01+0300

С-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы Армении. Путин после неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. "По логистике тоже вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - сказал Путин. Глава государства отметил, что отношения Москвы и Еревана развиваются успешно. "Есть, конечно, и другие вопросы, которые мы пообсуждаем сейчас", - добавил президент.

