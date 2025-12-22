https://1prime.ru/20251222/raschety-865805969.html
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР
2025-12-22T15:15+0300
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Россия наращивает свое экономическое присутствие в АТР, более 70% нашей торговли уже осуществляется в указанном направлении, а рубль, национальные валюты дружественных партнеров больше чем на 90% закрывают соответствующие расчеты", - сказал Бердыев в интервью цифровому бюллетеню ПИР-Центра "Ядерный контроль". Дипломат отдельно подчеркнул устойчивые позиции России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), где страна воспринимается как конструктивный участник.
