Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/raschety-865805969.html
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР - 22.12.2025, ПРАЙМ
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР
Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T15:15+0300
2025-12-22T15:15+0300
экономика
рынок
россия
азиатско-тихоокеанский регион
мид рф
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Россия наращивает свое экономическое присутствие в АТР, более 70% нашей торговли уже осуществляется в указанном направлении, а рубль, национальные валюты дружественных партнеров больше чем на 90% закрывают соответствующие расчеты", - сказал Бердыев в интервью цифровому бюллетеню ПИР-Центра "Ядерный контроль". Дипломат отдельно подчеркнул устойчивые позиции России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), где страна воспринимается как конструктивный участник.
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, азиатско-тихоокеанский регион, мид рф, атэс
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МИД РФ, АТЭС
15:15 22.12.2025
 
Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР

Посол Бердыев: более 90% расчетов РФ и стран АТР идут с использованием рубля и нацвалют

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Россия наращивает свое экономическое присутствие в АТР, более 70% нашей торговли уже осуществляется в указанном направлении, а рубль, национальные валюты дружественных партнеров больше чем на 90% закрывают соответствующие расчеты", - сказал Бердыев в интервью цифровому бюллетеню ПИР-Центра "Ядерный контроль".
Дипломат отдельно подчеркнул устойчивые позиции России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), где страна воспринимается как конструктивный участник.
 
ЭкономикаРынокРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионМИД РФАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала