Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР

Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР - 22.12.2025

Посол МИД рассказал о расчетах между Россией и странами АТР

Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, | 22.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Россия наращивает свое экономическое присутствие в АТР, более 70% нашей торговли уже осуществляется в указанном направлении, а рубль, национальные валюты дружественных партнеров больше чем на 90% закрывают соответствующие расчеты", - сказал Бердыев в интервью цифровому бюллетеню ПИР-Центра "Ядерный контроль". Дипломат отдельно подчеркнул устойчивые позиции России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), где страна воспринимается как конструктивный участник.

