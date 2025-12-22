Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях - 22.12.2025
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях - 22.12.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ". Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине. "Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин. Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня. "Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин. Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.
20:43 22.12.2025
 
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях

Калугин: РФ продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ".
Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине.
"Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин.
Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня.
"Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин.
Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.
