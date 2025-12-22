https://1prime.ru/20251222/rf-865814570.html

Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях

2025-12-22T20:43+0300

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ". Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине. "Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин. Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня. "Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин. Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.

