https://1prime.ru/20251222/rf-865814570.html
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях - 22.12.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T20:43+0300
2025-12-22T20:43+0300
2025-12-22T20:43+0300
политика
россия
южная осетия
рф
украина
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/79521/36/795213683_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f171a7d962ef8346822d91c168dd411c.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ". Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине. "Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин. Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня. "Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин. Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.
https://1prime.ru/20251222/putin-865810284.html
южная осетия
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79521/36/795213683_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e02f4de77850ef7d7adacc656e610dba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, рф, украина, снг
Политика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, УКРАИНА, СНГ
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
Калугин: РФ продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии
в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ".
Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине
.
"Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин.
Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня.
"Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин.
Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере энергетики, включая атомную