Россия впервые ввезла китайский сыр
2025-12-22
2025-12-22T00:48+0300
2025-12-22T01:32+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.
