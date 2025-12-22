Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия впервые ввезла китайский сыр - 22.12.2025
Россия впервые ввезла китайский сыр
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.
00:48 22.12.2025 (обновлено: 01:32 22.12.2025)
 
Россия впервые ввезла китайский сыр

РИА Новости: Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр на 93 тысячи долларов

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов.
Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.
 
Заголовок открываемого материала