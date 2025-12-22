https://1prime.ru/20251222/rossija-865784938.html

Россия впервые ввезла китайский сыр

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

