Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф

2025-12-22T04:58+0300

2025-12-22T04:58+0300

2025-12-22T06:13+0300

ВАШИНГТОН, 22 дек – ПРАЙМ. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами делегации Штатов со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф в соцсети Х. Дмитриев ранее провел переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

