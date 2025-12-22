https://1prime.ru/20251222/rossija-865786877.html
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф - 22.12.2025, ПРАЙМ
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
Россия полностью привержена достижению мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами делегации... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T04:58+0300
2025-12-22T04:58+0300
2025-12-22T06:13+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
рф
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865786877.jpg?1766373184
ВАШИНГТОН, 22 дек – ПРАЙМ. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами делегации Штатов со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф в соцсети Х. Дмитриев ранее провел переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, вс рф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, ВС РФ
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Уиткофф: Россия привержена достижению мира на Украине
ВАШИНГТОН, 22 дек – ПРАЙМ. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами делегации Штатов со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф в соцсети Х.
Дмитриев ранее провел переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.