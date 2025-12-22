Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число индивидуальных предпринимателей - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/rossija-865788123.html
В России выросло число индивидуальных предпринимателей
В России выросло число индивидуальных предпринимателей - 22.12.2025, ПРАЙМ
В России выросло число индивидуальных предпринимателей
Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, такой вывод следует из исследования "СберАналитики" по итогам ноября 2025 года, которое... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T06:17+0300
2025-12-22T06:56+0300
экономика
россия
финансы
кубань
московская область
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865788123.jpg?1766375765
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, такой вывод следует из исследования "СберАналитики" по итогам ноября 2025 года, которое есть у РИА Новости. "Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, а самой распространенной отраслью среди ИП традиционно остается торговля. Ей занимаются 40% предпринимателей. При этом число тех, кто работает в розничной торговле, в восемь раз превышает число оптовиков", - выяснили аналитики в ходе исследования, которое показало как меняется география и отраслевая структура индивидуального предпринимательства в России. При этом самые высокие темпы роста роста числа индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий - на 12%. "В топ-5 по динамике - научная и техническая деятельность (+10%), культура, спорт и развлечения (+9%), строительство (+9%) и операции с недвижимым имуществом (+8%)", - подсчитали аналитики, подчеркнув, что такие показатели указывают на смещение предпринимательской активности в сторону цифровых технологий. Более того, портрет предпринимателя в России также меняется. Почти две трети (63%) всех ИП приходятся на людей 35–54 лет, а доля женщин в ИП достигла 43%, их общее число за год увеличилось на 3%. Также географически индивидуальное предпринимательство распределено неравномерно - 37% от всех ИП по количеству приходится на 10 регионов. Самыми предприимчивыми оказались жители Кубани, Подмосковья, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Камчатского края, Республики Алтай, Москвы, Магаданской и Калининградской областей. Аналитики связывают высокие показатели предпринимательства в этих регионах с их экономической активностью, инвестиционной привлекательностью и структурой населения.
кубань
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, кубань, московская область, подмосковье
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КУБАНЬ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
06:17 22.12.2025 (обновлено: 06:56 22.12.2025)
 
В России выросло число индивидуальных предпринимателей

РИА Новости: число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на три процента

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, такой вывод следует из исследования "СберАналитики" по итогам ноября 2025 года, которое есть у РИА Новости.
"Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, а самой распространенной отраслью среди ИП традиционно остается торговля. Ей занимаются 40% предпринимателей. При этом число тех, кто работает в розничной торговле, в восемь раз превышает число оптовиков", - выяснили аналитики в ходе исследования, которое показало как меняется география и отраслевая структура индивидуального предпринимательства в России.
При этом самые высокие темпы роста роста числа индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий - на 12%. "В топ-5 по динамике - научная и техническая деятельность (+10%), культура, спорт и развлечения (+9%), строительство (+9%) и операции с недвижимым имуществом (+8%)", - подсчитали аналитики, подчеркнув, что такие показатели указывают на смещение предпринимательской активности в сторону цифровых технологий.
Более того, портрет предпринимателя в России также меняется. Почти две трети (63%) всех ИП приходятся на людей 35–54 лет, а доля женщин в ИП достигла 43%, их общее число за год увеличилось на 3%.
Также географически индивидуальное предпринимательство распределено неравномерно - 37% от всех ИП по количеству приходится на 10 регионов.
Самыми предприимчивыми оказались жители Кубани, Подмосковья, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Камчатского края, Республики Алтай, Москвы, Магаданской и Калининградской областей.
Аналитики связывают высокие показатели предпринимательства в этих регионах с их экономической активностью, инвестиционной привлекательностью и структурой населения.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКУБАНЬМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала