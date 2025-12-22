В России выросло число индивидуальных предпринимателей

https://1prime.ru/20251222/rossija-865788123.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, такой вывод следует из исследования "СберАналитики" по итогам ноября 2025 года, которое есть у РИА Новости. "Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, а самой распространенной отраслью среди ИП традиционно остается торговля. Ей занимаются 40% предпринимателей. При этом число тех, кто работает в розничной торговле, в восемь раз превышает число оптовиков", - выяснили аналитики в ходе исследования, которое показало как меняется география и отраслевая структура индивидуального предпринимательства в России. При этом самые высокие темпы роста роста числа индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий - на 12%. "В топ-5 по динамике - научная и техническая деятельность (+10%), культура, спорт и развлечения (+9%), строительство (+9%) и операции с недвижимым имуществом (+8%)", - подсчитали аналитики, подчеркнув, что такие показатели указывают на смещение предпринимательской активности в сторону цифровых технологий. Более того, портрет предпринимателя в России также меняется. Почти две трети (63%) всех ИП приходятся на людей 35–54 лет, а доля женщин в ИП достигла 43%, их общее число за год увеличилось на 3%. Также географически индивидуальное предпринимательство распределено неравномерно - 37% от всех ИП по количеству приходится на 10 регионов. Самыми предприимчивыми оказались жители Кубани, Подмосковья, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Камчатского края, Республики Алтай, Москвы, Магаданской и Калининградской областей. Аналитики связывают высокие показатели предпринимательства в этих регионах с их экономической активностью, инвестиционной привлекательностью и структурой населения.

