Президент ВАРПЭ рассказал о производстве рыбы в России

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Около 8% от общего производства рыбы и морепродуктов в России приходится на аквакультуру, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В прошлом году выращено 380,6 тысячи тонн, выловлено 4,9 миллиона тонн, на аквакультуру приходится около 8% общего производства рыбы и морепродуктов в стране", - сказал он.По словам Зверева, аквакультура делает рыбу и морепродукты доступнее для потребителей. "Начиная с 1989 года, мировой вылов рыбы не растет, остановился на уровне в 90 миллионов тонн в год. Общий объем производства рыбопродукции в мире сейчас превышает 180 миллионов тонн. Без аквакультуры нам угрожает резкое удорожание рыбы, многие виды рыбопродукции станут недоступны для людей", - пояснил глава ассоциации. Кроме того, создание негативного фона в отношении того или иного вида рыбы, способа ее выращивания или добычи – это опасный путь, он неизбежно создает потребительские страхи, которые способны обрушить спрос на всю рыбную категорию. "Конечно, в аквакультуру встроены определенные природные риски. Но я не сторонник "рыбного снобизма", следуя этой логике, нужно есть только дичь, добытую в своих угодьях", - заключил глава ВАРПЭ.
