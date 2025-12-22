https://1prime.ru/20251222/rynok-865795151.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 22.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел в минус и в основную торговую сессию снижается, в плюсе в основном лишь бенефициары рекордного роста цен на драгметаллы, следует... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T11:35+0300

2025-12-22T11:35+0300

2025-12-22T11:35+0300

экономика

рынок

акции

торги

рф

евгений локтюхов

мосбиржа

совкомфлот

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел в минус и в основную торговую сессию снижается, в плюсе в основном лишь бенефициары рекордного роста цен на драгметаллы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.16 мск опускается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2723,65 пункта, при этом с утра он максимально повышался до 2754,86 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,9%), ПИКа (-3,6%), ММК (-2,7%). Дорожают бумаги золотодобытчиков: ЮГК (+12,2%), "Полюса" (+1,2%) – после обновления стоимостью золота рекордных максимумов в районе 4 450 долларов за унцию. Также повышаются в цене акции "Норникеля" (на 0,4%) - после подорожания мировых цен на платину до максимумов с лета 2008 года. Снижение в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта принципиально не меняет ситуации с обслуживанием долгов и не позволяет бизнесу активно инвестировать в развитие, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Во внешнеполитической сфере также пока все без принципиальных изменений, и таким образом, поводов для агрессивной покупки акций нет никаких, как, впрочем, и причин для их масштабной распродажи, добавляет он. "Ждем инерционного преобладания негативных настроений в начале недели. Целевым по индексу Мосбиржи сегодня видим диапазон 2700-2750 пунктов", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, рф, евгений локтюхов, мосбиржа, совкомфлот, аэрофлот