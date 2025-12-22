Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 22.12.2025
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению
экономика
рынок
акции
торги
рф
евгений локтюхов
мосбиржа
совкомфлот
аэрофлот
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел в минус и в основную торговую сессию снижается, в плюсе в основном лишь бенефициары рекордного роста цен на драгметаллы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.16 мск опускается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2723,65 пункта, при этом с утра он максимально повышался до 2754,86 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,9%), ПИКа (-3,6%), ММК (-2,7%). Дорожают бумаги золотодобытчиков: ЮГК (+12,2%), "Полюса" (+1,2%) – после обновления стоимостью золота рекордных максимумов в районе 4 450 долларов за унцию. Также повышаются в цене акции "Норникеля" (на 0,4%) - после подорожания мировых цен на платину до максимумов с лета 2008 года. Снижение в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта принципиально не меняет ситуации с обслуживанием долгов и не позволяет бизнесу активно инвестировать в развитие, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Во внешнеполитической сфере также пока все без принципиальных изменений, и таким образом, поводов для агрессивной покупки акций нет никаких, как, впрочем, и причин для их масштабной распродажи, добавляет он. "Ждем инерционного преобладания негативных настроений в начале недели. Целевым по индексу Мосбиржи сегодня видим диапазон 2700-2750 пунктов", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
рынок, акции, торги, рф, евгений локтюхов, мосбиржа, совкомфлот, аэрофлот
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РФ, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Совкомфлот, Аэрофлот
Российский рынок акций перешел к снижению

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел в минус и в основную торговую сессию снижается, в плюсе в основном лишь бенефициары рекордного роста цен на драгметаллы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.16 мск опускается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2723,65 пункта, при этом с утра он максимально повышался до 2754,86 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,9%), ПИКа (-3,6%), ММК (-2,7%).
Дорожают бумаги золотодобытчиков: ЮГК (+12,2%), "Полюса" (+1,2%) – после обновления стоимостью золота рекордных максимумов в районе 4 450 долларов за унцию. Также повышаются в цене акции "Норникеля" (на 0,4%) - после подорожания мировых цен на платину до максимумов с лета 2008 года.
Снижение в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта принципиально не меняет ситуации с обслуживанием долгов и не позволяет бизнесу активно инвестировать в развитие, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Во внешнеполитической сфере также пока все без принципиальных изменений, и таким образом, поводов для агрессивной покупки акций нет никаких, как, впрочем, и причин для их масштабной распродажи, добавляет он.
"Ждем инерционного преобладания негативных настроений в начале недели. Целевым по индексу Мосбиржи сегодня видим диапазон 2700-2750 пунктов", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиРФЕвгений ЛоктюховМосбиржаСовкомфлотАэрофлот
 
 
