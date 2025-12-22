Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке
Рынок акций остаётся в минусе на фоне снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п.
Московская Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем понедельника, сменившее робкий утренний рост, продолжая отыгрывать снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 2 729,45 пункта.
"Коррекция продолжается после снижения ЦБ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в пятницу. Вероятнее всего, это решение уже было учтено в котировках, а заявления регулятора о неопределенности дальнейшего снижения ставки в ближайшей перспективе усилили негативный настрой на рынке", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Несмотря на то, что смягчение денежно-кредитных условий продолжилось, решение Центробанка не приободрило рынок. Некоторые участники рынка ожидали снижения на 1 процентный пункт на фоне позитивных данных по динамике инфляции. Однако этого не произошло, и на объявление о решении регулятора индекс Мосбиржи отреагировал падением", - вспоминает Андрей Алексеев из УК "Первая".
В лидерах снижения котировок — акции "Самолета" (−3,59%), АФК "Система" (−3,46%), ММК (−3,28%), "Новатэка" (−3,25%), "Северстали" (−2,82%) и "Алросы" (−2,8%).
В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,49%), "Генетико" (+1,02%), банка "Санкт-Петербург" (+0,99%), а также "Селигдара" (+2,57%).
"С фундаментальной точки зрения "Селигдар" в конце ноября представил сильные финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Выручка и EBITDA показали сильный рост благодаря более высоким продажам и мировым ценам на золото, однако свободный денежный поток остался в отрицательной зоне, что не позволило рекомендовать промежуточные дивиденды", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Эксперт полагает, что руководство компании примет новую дивидендную политику в конце текущего - начале следующего года и уже в соответствии с новыми параметрами рекомендует дивиденд по итогам года.
Тем временем 20–21 декабря в Майами прошли переговоры представителей России и США, заключает Алексеев.