Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке - 22.12.2025
Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке - 22.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем понедельника, сменившее робкий утренний рост, продолжая отыгрывать снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем понедельника, сменившее робкий утренний рост, продолжая отыгрывать снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 2 729,45 пункта. "Коррекция продолжается после снижения ЦБ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в пятницу. Вероятнее всего, это решение уже было учтено в котировках, а заявления регулятора о неопределенности дальнейшего снижения ставки в ближайшей перспективе усилили негативный настрой на рынке", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Несмотря на то, что смягчение денежно-кредитных условий продолжилось, решение Центробанка не приободрило рынок. Некоторые участники рынка ожидали снижения на 1 процентный пункт на фоне позитивных данных по динамике инфляции. Однако этого не произошло, и на объявление о решении регулятора индекс Мосбиржи отреагировал падением", - вспоминает Андрей Алексеев из УК "Первая". В лидерах снижения котировок — акции "Самолета" (−3,59%), АФК "Система" (−3,46%), ММК (−3,28%), "Новатэка" (−3,25%), "Северстали" (−2,82%) и "Алросы" (−2,8%). В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,49%), "Генетико" (+1,02%), банка "Санкт-Петербург" (+0,99%), а также "Селигдара" (+2,57%). "С фундаментальной точки зрения "Селигдар" в конце ноября представил сильные финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Выручка и EBITDA показали сильный рост благодаря более высоким продажам и мировым ценам на золото, однако свободный денежный поток остался в отрицательной зоне, что не позволило рекомендовать промежуточные дивиденды", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Эксперт полагает, что руководство компании примет новую дивидендную политику в конце текущего - начале следующего года и уже в соответствии с новыми параметрами рекомендует дивиденд по итогам года. В пятницу рынок РФ потерял важный бычий драйвер, основанный на надеждах более активного смягчения политики ЦБ в ближайшие месяцы, в связи с чем до конца года покупателям остается полагаться главным образом на возможные внешнеполитические улучшения, добавляет Кожухова. Тем временем 20–21 декабря в Майами прошли переговоры представителей России и США, заключает Алексеев.
15:50 22.12.2025
 
Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке

Рынок акций остаётся в минусе на фоне снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п.

Московская Биржа
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Московская Биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем понедельника, сменившее робкий утренний рост, продолжая отыгрывать снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 2 729,45 пункта.
"Коррекция продолжается после снижения ЦБ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в пятницу. Вероятнее всего, это решение уже было учтено в котировках, а заявления регулятора о неопределенности дальнейшего снижения ставки в ближайшей перспективе усилили негативный настрой на рынке", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Несмотря на то, что смягчение денежно-кредитных условий продолжилось, решение Центробанка не приободрило рынок. Некоторые участники рынка ожидали снижения на 1 процентный пункт на фоне позитивных данных по динамике инфляции. Однако этого не произошло, и на объявление о решении регулятора индекс Мосбиржи отреагировал падением", - вспоминает Андрей Алексеев из УК "Первая".
В лидерах снижения котировок — акции "Самолета" (−3,59%), АФК "Система" (−3,46%), ММК (−3,28%), "Новатэка" (−3,25%), "Северстали" (−2,82%) и "Алросы" (−2,8%).
В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,49%), "Генетико" (+1,02%), банка "Санкт-Петербург" (+0,99%), а также "Селигдара" (+2,57%).
"С фундаментальной точки зрения "Селигдар" в конце ноября представил сильные финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Выручка и EBITDA показали сильный рост благодаря более высоким продажам и мировым ценам на золото, однако свободный денежный поток остался в отрицательной зоне, что не позволило рекомендовать промежуточные дивиденды", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Эксперт полагает, что руководство компании примет новую дивидендную политику в конце текущего - начале следующего года и уже в соответствии с новыми параметрами рекомендует дивиденд по итогам года.
В пятницу рынок РФ потерял важный бычий драйвер, основанный на надеждах более активного смягчения политики ЦБ в ближайшие месяцы, в связи с чем до конца года покупателям остается полагаться главным образом на возможные внешнеполитические улучшения, добавляет Кожухова.
Тем временем 20–21 декабря в Майами прошли переговоры представителей России и США, заключает Алексеев.
