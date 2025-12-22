https://1prime.ru/20251222/sankt-peterburg-865784410.html

Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге

Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина. | 22.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина. На саммите лидеров СНГ, который прошёл в Душанбе в октябре этого года президент России сообщил своим коллегам, что планирует "в узком кругу" подробно проинформировать их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Путин также пообещал хорошую культурную программу для лидеров стран СНГ, "связанную с каждой из республик". Он отметил, что в Санкт-Петербурге еще со времен Советского Союза сохранилось многое из того, что представляет культурную и историческую ценность для народов бывшего СССР, с чем было бы интересно ознакомиться гостям неформального саммита. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во время традиционных ежегодных неформальных встреч лидеров старается показывать коллегам из СНГ интересные места Санкт-Петербурга и окрестностей города. В прошлом году неформальный саммит прошёл на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, а в позапрошлом году лидеры стран Содружества посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга. В воскресенье в северной столице прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета и состоялась церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Киргизии Садыру Жапарову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Лидеры трех стран были удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В торжественной церемонии принял участие и президент России Владимир Путин.

