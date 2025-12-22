Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/sanktsii-865806260.html
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России
Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T13:20+0300
2025-12-22T15:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
москва
рф
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - ПРАЙМ. Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. "Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года", - сказано в публикации Совета ЕС в соцсети X. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20251216/sanktsii-865589112.html
запад
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, москва, рф, ес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, РФ, ЕС, санкции против РФ
13:20 22.12.2025 (обновлено: 15:24 22.12.2025)
 
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России

Совет ЕС продлил действие 19 пакетов санкций против России до конца июля 2026 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - ПРАЙМ. Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года.
"Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года", - сказано в публикации Совета ЕС в соцсети X.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
16 декабря, 07:20
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДМОСКВАРФЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала