Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России
Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T13:20+0300
2025-12-22T13:20+0300
2025-12-22T15:24+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - ПРАЙМ. Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. "Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года", - сказано в публикации Совета ЕС в соцсети X. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
