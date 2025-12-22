На юге Москвы в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Сарваров

https://1prime.ru/20251222/sarvarov-865796444.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб. "По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко. Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). "По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - отметила Петренко.

