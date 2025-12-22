Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На юге Москвы в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Сарваров - 22.12.2025, ПРАЙМ
На юге Москвы в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Сарваров
2025-12-22T11:00+0300
2025-12-22T11:59+0300
происшествия
россия
рф
москва
ск рф
россия, рф, москва, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, СК РФ
11:00 22.12.2025 (обновлено: 11:59 22.12.2025)
 
На юге Москвы в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Сарваров

СК РФ: Сарваров убит после активации взрывного устройства, установленного под днищем авто

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб.
"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко.
Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).
"По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - отметила Петренко.
 
ПроисшествияРОССИЯРФМОСКВАСК РФ
 
 
